FRANCAVILLA FONTANA- Il manto stradale ha ceduto in via per Grottaglie, all’altezza del Pet Shop, inghiottendo la ruota anteriore sinistra di una Ford Focus station wagon di colore blu. Sul posto sono giunti gli agenti di polizia locale.

Traffico in rallentamento nella mattina del 13 ottobre intorno alle 8, a Francavilla Fontana, quando un’auto è rimasta bloccata con lo pneumatico scoppiato a causa di una voragine apertasi nell’asfalto. Fortunatamente non sono state coinvolte altre persone e l’autista è illeso. Ora agli agenti locali toccherà verificare le cause che hanno portato al cedimento del manto stradale che ha provocato la voragine e danneggiato l’auto inghiottita.