C’è già tanta Puglia tra le proposte del Premio Strega 2024

L’edizione 2024 del Premio Strega, la manifestazione letteraria più prestigioso d’Italia parla già pugliese.

Infatti tra i primi dieci libri proposti dagli “Amici della Domenica” e annunciati dall’organizzazione del Premio, ci sono ben due autori di Puglia e una casa editrice di Bari.

Partiamo dal libro “Cose che non si raccontano”, il toccante romanzo firmato dalla scrittrice barese Antonella Lattanzi e pubblicato da Einaudi.

Guadagna una candidatura, fresco di stampa per i tipi di Bompiani anche “La ragazza eterna”, il nuovo romanzo dello scrittore Andrea Piva, alla sua terza fatica letteraria. Curioso il fatto che il libro sia stato presentato dallo scrittore barese Nicola Lagioia, che a sua volta vinse il Premio nel 2015 con La ferocia edito da Einaudi.

Infine, una casa editrice barese, Progedit, entra in questa prima decina di proposte con il romanzo Nella casa accanto, firmato dalla scrittrice Angela Giannitrapani, che vive a Milano.

Nei prossimi giorni verranno annunciati gli altri dieci titoli proposti dagli “Amici della Domenica” (che hanno tempo fino al 29 febbraio per avanzare le loro candidature) e, incrociando le dita, anche in quella rosa potrebbero esserci altri autori e case editrici Made in Puglia. Tutto in attesa della finalissima del Premio, in programma a luglio a Roma, dove, solo due anni fa a vincere fu proprio un pugliese, lo scrittore originario di Martina Franca, Mario Desiati, con il suo Spatriati.

