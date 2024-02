Barletta, il 521° anniversario della Disfida

BARLETTA – A Barletta ricorre il 521° anniversario della Disfida. La celebre battaglia tra 13 cavalieri italiani e 13 cavalieri francesi si è svolta il 13 febbraio 1503, con un successo celebrato nei secoli grazie a racconti, manoscritti ed opere di grande valore culturale. La città si veste a festa con le bandiere spagnole, a ricordare la sovranità iberica del periodo, ma anche con gli scudi degli eroi di cui anche le strade del centro storico portano il nome.

L’evento verrà celebrato fino a domenica 18 febbraio con le iniziative presso la biblioteca Loffredo del Castello Svevo, il Teatro Curci, Palazzo Della Marra e la Cantina della Sfida, oltre ad un programma itinerante per le vie del centro storico. Pur con le principali rievocazioni previste per settembre, come da tradizione turistica della città, la Disfida rimane un evento da destagionalizzare.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author