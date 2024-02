Barletta, elettrodomestici in fiamme in abitazione: nessun ferito

BARLETTA – Elettrodomestici in fiamme su un balcone di un’abitazione in via Paolo Ricci, nella periferia ovest di Barletta. Il rogo ha avvolto una parte consistente della zona residenziale, con l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha evitato conseguenze peggiori. Nessun ferito a margine dell’incendio, che si è propagato nella mattinata di martedì.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto, con la squadra di soccorso che è intervenuta tempestivamente e ha domato le fiamme nel giro di alcuni minuti. Danni lievi sulle pareti interne, momenti di tensione e allarme rientrato per i residenti.

