Roma – “I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Con questa nota congiunta il centrodestra mette la parola fine alle polemiche, soprattutto dopo l’amara sconfitta sarda. Bardi, Cirio e Tesei vengono riconfermati. Ma anche in casa centrosinistra ci si prepara alla partita. La vittoria del campo largo in Sardegna ha aperto di fatto, la strada a possibili nuove alleanze in vista di Abruzzo, Piemonte e Basilicata. Per vincere Pentastellati e Pd di Elly Schlein, devono restare insieme. Così come Avs. Lo stesso Carlo Calenda ha aperto al dialogo con Giuseppe Conte.

https://youtu.be/e3qlRLb7gcc?si=jxH6cYpiCMqibNBF

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author