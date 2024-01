Roma – Tutelare il paesaggio, fermare il degrado ambientale e l’inquinamento del territorio, garantire qualità e sicurezza nel settore agroalimentare, promuovere l’adozione di comportamenti corretti e responsabili. È questa la sfida del comando carabinieri per la tutela forestale che ha un nuovo comandante, il generale Andrea Rispoli. Sono molteplici i reparti di cui il corpo si occupa, come quello in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Le indagini svolte, avvengono attraverso la repertazione tecnica sui soprassuoli boschivi percorsi dal fuoco, svolgendo un’attività info-investigativa volta a scoprire le cause del rogo. Un fenomeno che interessa tutta Italia ma sopratutto il meridione d’Italia. Proprio l’agroalimentare è uno settori piu’ delicati di cui si occupa il corpo, volto al contrasto delle agro-piraterie, combattere le frodi e preservare l’integrità della filiera agroalimentare e delle foreste con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini.

La Puglia, ad esempio, tra le altre, vanta due importanti centri di biodiversità; Martina Franca e Monte Sant’Angelo

