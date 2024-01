Catania-Monopoli 1-1, Bizzotto regala un punto d’oro

Pareggio di carattere ma che giunge al termine di una partita combattuta e con sprazzi di buon calcio. Può ritenersi soddisfatto il Monopoli, che esce a testa alta dal Massimino: Catania bloccato sull’1-1.

Formazioni: 3-4-2-1 per il Monopoli, che punta tutto su Tommasini, 3-4-1-2 per la squadra di Lucarelli. Prima frazione decisamente vivace, con occasioni su entrambi i fronti. Al 12′ piccolo imprevisto tra i padroni di casa: Bethers si fa male, in porta al suo posto Albertoni. Al 17′ inserimento di testa di Di Carmine che termina a lato, al 19′ bel taglio di La Vardera per Tommasini che si gira e calcia, tentativo fuori misura. Al 27′ Chiricò sfiora l’incrocio dei pali, al 29′ il gol del Catania: Cicerelli trova, in piena area, un tiro a giro imparabile per Gelmi che non ci arriva, 1-0. Accusato il colpo la squadra di Taurino non molla e continua ad attaccare: al 34′ clamoroso palo colpito da Tommasini di testa da suggerimento invitante di Viteritti. Al 46′, nel recupero, contatto dubbio tra La Vardera e Kontek ma l’arbitro lascia proseguire il match.

Nella ripresa il Monopoli non demorde. Al 46′ colpo di testa insidioso ancora di Tommasini, ennesima prodezza di Albertini. E il copione non cambia neppure dopo l’espulsione di Ferrini al 49′: costa cara al difensore una brutta entrata su Bouah. Al 58′ Albertini dice no ancora una volta a Tommasini, ma al 69′ cede alla rete dell’1-1: punizione dal limite, respinti i tentativi di Bulevardi e Hamlili, non quello di Bizzotto che ha il cinismo di un rapace d’area. Portiere battuto. All’80’ unico brivido con Castellini dopo un salvataggio rocambolesco in difesa, all’84’ espulso per proteste anche Taurino. Ma il fortino biancoverde resiste.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author