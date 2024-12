Catania, Ierardi: “Vogliamo chiudere bene il girone d’andata”

Il suo gol ha aperto le danze nel successo per 5-1 contro il Taranto. Il difensore del Catania, Mario Ierardi, ha commentato così il successo dello ‘Iacovone’: “Cercavo il gol da un po’ di partite. Lavoriamo tanto sulle palle inattive, non eravamo riusciti a sfruttarle al massimo ma oggi è arrivata la rete. Vittorie così fanno bene all’umore della squadra ma dobbiamo restare concentrati su noi stessi. Vogliamo chiudere il girone d’andata con il massimo dei punti e accelerare in quello di ritorno per cercare la vetta”.

