Caso Pisicchio, Paita insiste: ‘Emiliano subito in Antimafia’

“Chiederò, in ufficio di presidenza in commissione antimafia martedì prossimo, la calendarizzazione per una rapida convocazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: ciò si rende ancora più urgente dopo quanto emerso nelle ultime ore. Si tratta di una richiesta che viene rinnovata, anche perché c’erano già le intenzioni di calendarizzare l’audizione di Emiliano in merito alle vicende legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel comune di Bari”. Così Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva e componente della commissione antimafia, in merito alla vicenda delle dimissioni dell’ex commissario straordinario dell’agenzia regionale per l’innovazione della Puglia, Alfonso Pisicchio, ora ai domiciliari con l’accusa di corruzione e truffa. Sulla richiesta di una convocazione urgente di Emiliano, a quanto si apprende, sarebbero d’accordo anche altri componenti della commissione.

