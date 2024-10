Casarano, Filograna: “Faremo un esposto alla federazione per l’episodio del gol, è inammissibile”

Vibranti proteste nel finale di gara per il Casarano, in virtù dell’episodio da moviola accaduto al 36’ del secondo tempo. Nel post partita è intervenuto proprio il patron dei rossazzurri, Antonio Filograna:

“Sono voluto venire in conferenza perché devo manifestare che nelle prossime ore faremo un esposto alla federazione, è inammissibile che si possano verificare errori così lampanti. Abbiamo video immagini, oggi l’arbitro ha condizionato la partita, perdendo il controllo. Abbiamo l’immagine del gol, la palla è entrata di mezzo metro e l’arbitro era in buona posizione. Le società fanno sacrifici e non è corretto che un signore con la giacchetta nera debba rovinare la partita. È stata una bella partita, gli episodi non sono stati a nostro favore, siamo rammaricati per questo”.

