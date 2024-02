Casa Sollievo primo ospedale del Sud Italia per Newsweek

Per il quinto anno consecutivo, l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) si conferma al primo posto tra tutti gli istituti ospedalieri del Sud Italia per la rivista americana Newsweek, con uno score (punteggio) del 74,95% nella classifica italiana dei World’s best hospitals (i migliori ospedali del mondo).

La graduatoria viene stilata in base a un sondaggio di valutazione sia tra il personale medico che tra i pazienti in base alle cure ricevute e alle esperienze maturate. A livello nazionale la struttura si è classificata in 35esima posizione su 131 ospedali censiti da Nord e Sud.

“Siamo molto soddisfatti della conferma del World’s best hospitals di Newsweek anche per il 2024 che ci classifica come il primo ospedale del sud Italia per il quinto anno consecutivo . Il merito va attribuito unicamente al personale sanitario dell’ospedale che anche in quest’ultimo anno , nonostante le difficoltà, ha fatto sempre del proprio meglio per fornire la migliore assistenza possibile alle migliaia di pazienti pugliesi e non che ogni anno continuano a rivolgersi a casa sollievo”, ha sottolineato Gino Gumirato, direttore generale di casa sollievo dal dicembre del 2022

