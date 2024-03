CAROVIGNO – In fiamme è andato praticamente di tutto: abiti, giocattoli, materiale di ogni tipo. Per questo, l’appello è di “tenere le finestre chiuse e non uscire”, per evitare che il fumo che ha invaso la zona possa entrare nelle abitazioni. Il sindaco di Carovigno Massimo Lanzillotti lo ha chiesto ai suoi concittadini per prevenire altri eventuali danni causati dall’incendio che nel primo pomeriggio di oggi è divampato all’interno del magazzino di un’attività commerciale in via Santa Sabina.

Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni, insieme ai carabinieri per i rilievi del caso. Per fortuna non si registrano feriti, ma i danni provocati dal fuoco, con fiamme alte e una colonna di fumo scuro provocata dal rogo, sono ingenti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area richiederanno diverse ore.

