Un servizio straordinario di controllo del territorio ad altro impatto è stato eseguito nella mattinata di venerdì dai carabinieri del comando provinciale di Lecce, insieme ai finanzieri di Porto Cesareo e agli agenti del Commissariato di Nardò.

L’operazione, fortemente voluta in seguito aii recenti fatti di cronaca ed eseguita secondo le direttive stabilite in seno al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dei giorni scorsi, ha coinvolto 30 unità di forze di polizia, e si è articolata su varie zone del Comune rivierasco, principalmente sulle principali arterie in ingresso e in uscita del centro.

Cinquantatré veicoli sono stati controllati dalle forze dell’ordine, e centododici persone sono state identificate durante l’attività interforze, in seguito alla quale sono state irrogate diciotto contravvenzioni al codice della strada. Un soggetto già noto alle forze dell’ordine è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto sorpreso con prodotti di vari settori merceologici ritenuti provento di furto, ed oggetti atti allo scasso, targhe appartenenti ad automobili rubate e parti di vetture utilizzate per commettere alcune “spaccate” agli esercizi commerciali. Un trentatreenne residente in Salento, inoltre, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio commessi sul territorio negli ultimi mesi e già gravato da pregiudizi di polizia specifici, è stato rintracciato ed arrestato durante un posto di blocco. Tutto il materiale sottoposto a sequestro è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

