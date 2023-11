Carofiglio legge Carofiglio sul palco del Piccinni di Bari

BARI – “Carofiglio legge Carofiglio”, questo il titolo dello spettacolo di prosa e musica che ha visto insieme sul palco del Piccinni di Bari, lo scrittore ed ex magistrato barese tra i più apprezzati autori contemporanei e la musica composta dal pianista e compositore Giuseppe Bini. Una performance che ha unito letteralmente le parole dell’autore con le note eseguite dall’Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari, per l’occasione diretta dallo stesso Bini, e con l’interpretazione della solista, il soprano Natalizia Carone. In altre parole, una colonna sonora non per film ma per le pagine di un romanzo, anzi due. A essere ‘musicati’ da Bini sono, infatti, alcuni episodi narrati in ‘Le tre del mattino’ e il racconto ‘Non esiste saggezza’ dello stesso autore. La produzione è la prosecuzione di un lavoro portato in teatro già lo scorso anno: l’incontro tra Bini e Carofiglio e l’ispirazione del compositore dopo la lettura del romanzo ‘Le tre del mattino’ aveva prodotto «Visions Symphoniques», un poema sinfonico composto dal maestro costituito da quattro distinti quadri tra l’onirico e il reale, cuciti addosso ad alcuni degli episodi del romanzo. Oggi «Visions Symphoniques» rappresenta proprio la prima parte della performance ‘Carofiglio legge Carofiglio’. A completarla, si aggiunge «Evanescenze», cinque brani in prima esecuzione assoluta liberamente ispirati al racconto breve ‘Non esiste saggezza’ che dà il titolo a tutta la raccolta di Carofiglio

