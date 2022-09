Caro energia: Assopetroli, ‘Riscaldamenti spenti un mese in più’

Per contrastare il caso energia, Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli-Assoenergia, ha chiesto al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, di prevedere misure di risparmio più efficaci. La proposta è: riscaldamenti spenti per 30 giorni in più “mediante l’accensione ritardata degli impianti di 15 giorni e lo spegnimento anticipato di ugual periodo”. Ciò consentirebbe “una riduzione del 10% dei consumi annui delle famiglie”.