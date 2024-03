Capurso, la sala “Frate Sole” per la “Madonna del Pozzo Experience”

CAPURSO – Era rimasta chiusa per venti anni. Ora, grazie a un finanziamento regionale ed europeo, la sala Frate Sole del Santuario della Madonna del Pozzo di Capurso – nel Barese – torna alla luce. Nelle scorse ore, infatti, ha preso così il via ufficialmente al progetto “Madonna del Pozzo Experience”.

Realizzata a partire dal 1965 allo scopo di affiancare al Santuario un contenitore di appuntamenti culturali e religiosi, la grande Sala “Frate Sole”, inaugurata nel 1975, era stata chiusa perché necessitava di importanti lavori di restauro. Ora con Madonna del Pozzo Experience, i Frati della Basilica mirano a creare un punto di riferimento per tutti i fedeli, pellegrini e turisti del Santuario. Un contenitore culturale in grado di accogliere tutti i visitatori appassionati della cultura religiosa, della tradizione locale, della storia. Attraverso laboratori e percorsi multimediali, ogni visitatore sarà “aiutato” nel viaggio nella storia e nella tradizione. La produzione in scala del Pozzo del rinvenimento della miracolosa immagine del 1705, consentirà la massima fruibilità

