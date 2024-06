Capone ai leader del G7: ‘Benvenuti nella nostra meravigliosa Puglia’

“Il mio benvenuto e quello di tutto il consiglio regionale ai capi di Stato e di governo che in questi giorni saranno nella nostra Puglia in occasione del summit del G7. Un orgoglio per la nostra regione che ancora una volta dimostra di essere terra di accoglienza e luogo capace di ospitare uno dei più grandi eventi mondiali grazie all’eccellenza dei suoi servizi, delle sue strutture e dei professionisti che operano ed hanno qui investito. Le politiche portate avanti in questi anni hanno permesso alla Puglia di raggiungere questo straordinario risultato, perché le bellezze naturali non bastano se non ci sono azioni e piani strategici che incentivano lo sviluppo. La sinergia tra istituzioni, amministratori, associazioni e cittadini ha portato la nostra regione al centro del mondo con importanti risvolti anche per il futuro.

In questi giorni si scriverà una delle pagine più importanti della politica internazionale, l’augurio è che possa partire da qui un’azione concreta di pace e di cooperazione per affrontare le grandi sfide mondiali, dalla crisi in Ucraina al Medioriente, dai cambiamenti climatici all’immigrazione sino all’arrivo dell’intelligenza artificiale nelle nostre vite. Auguro a tutte e tutti buon lavoro, e buona permanenza in questa meravigliosa terra che vi stupirà”.

Questo il saluto di Loredana Capone, presidente del consiglio della Regione Puglia.

