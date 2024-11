Campo Santa Maria degli Angeli, ancora polemiche a Barletta

BARLETTA – La struttura sportiva adiacente alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli non risulta sotto sequestro, ma l’amministrazione comunale ha preso in gestione suolo e impianto in attesa del giudizio relativo al contenzioso legale in atto. Le associazioni sportive cittadine, con in testa l’ASD Barletta C5, continuano a chiedere l’apertura immediata del campo. L’associazione ha già sollecitato l’amministrazione comunale ed è in possesso della documentazione che spiega il percorso burocratico fatto da Palazzo di Città. La posizione nei confronti dell’amministrazione comunale resta di attesa, ma anche distante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author