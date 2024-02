Campi Salentina, bimbo di due mesi muore in culla

Un bimbo di due mesi, secondogenito di una coppia residente a Campi Salentina (Lecce), è morto nella sua culla. A trovarlo, nella mattinata di mercoledì 14 febbraio, è stata la madre: appena si è accorta che il figlioletto non respirava più, lo ha preso in braccio ed è uscita da casa per chiedere aiuto al medico di famiglia che abita accanto.

La dottoressa, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, ha tentato più volte, invano, di rianimare il bimbo. Quando sono arrivati gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Sembra che piccolo fosse in cura da qualche giorno per una bronchiolite e per questo era stato portato in ospedale per un consulto. La salma è stata trasferita al Vito Fazzi di Lecce ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

