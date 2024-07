Campagna di Anas contro incendi estivi causati da sigarette

Parte la nuova iniziativa di Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) per sensibilizzare i cittadini sui comportamenti responsabili e combattere una delle maggiori piaghe estive: gli incendi causati da sigarette accese gettate dai veicoli.

Recentemente, a causa della siccità e delle alte temperature, si sono verificati numerosi incendi ai margini delle strade, un fenomeno vietato e sanzionato dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”).

Lo slogan della campagna, “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, punta a sensibilizzare i viaggiatori sui rischi di una sigaretta accesa gettata dal veicolo, che può mettere in pericolo la vita delle persone e causare gravi danni ambientali e interruzioni della viabilità.

“L’estate è il periodo più a rischio per gli incendi ed è fondamentale aumentare il senso di responsabilità degli utenti della strada per ridurre comportamenti errati. Gesti apparentemente innocui possono mettere a rischio il patrimonio ambientale e la sicurezza di chi viaggia. Ringrazio le Istituzioni per il loro costante impegno al nostro fianco in questa attività di tutela dei cittadini e delle infrastrutture del Paese”, sottolinea Aldo Isi, amministratore delegato di Anas.

Il prefetto Renato Franceschelli, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, aggiunge: “Quest’anno, a causa della prolungata siccità, il rischio di incendi è ancora più alto, soprattutto nel Centro-Sud e nelle isole maggiori. È essenziale evitare comportamenti imprudenti che possano innescare incendi pericolosi, mettendo a rischio sia il patrimonio naturalistico sia la sicurezza dei cittadini. Migliaia di vigili del fuoco lavorano quotidianamente per arginare gli incendi. La loro efficacia può aumentare grazie alla tempestività e precisione delle segnalazioni dei cittadini. La prevenzione e i comportamenti virtuosi di tutti sono essenziali”.

Per gli utenti in transito sulle strade Anas, il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” sarà diffuso tramite i pannelli a messaggio variabile presenti sulla rete. Anas richiama l’attenzione sulle raccomandazioni della Protezione Civile per fronteggiare questo fenomeno:

– Non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;

– Non abbandonare rifiuti, sono un pericoloso combustibile;

– Non parcheggiare sull’erba secca, la marmitta calda può provocare un incendio;

– Accendere fuochi solo nelle aree attrezzate e non allontanarsi finché non sono completamente spenti;

– Non bruciare stoppie o residui agricoli;

– Rispettare le ordinanze comunali.

In caso di avvistamento di un incendio, è fondamentale chiamare il 115 (Vigili del Fuoco), il numero di emergenza 112 o il 1515, tenendosi lontani per facilitare le operazioni senza correre rischi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author