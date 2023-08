Camion contro auto sulla A14, muore un uomo di San Severo

Un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 10 agosto lungo l’autostrada A14, a pochi chilometri da Foggia in direzione Sud. Stando a una prima ricostruzione, un autoarticolato avrebbe tamponato violentemente l’auto guidata dalla vittima, originaria di San Severo. Oltre alla Polizia Stradale, sul posto anche i sanitari del 118, ma per il 66enne non c’è stato nulla da fare.

