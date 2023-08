Bari, a fuoco caseggiato abbandonato al Libertà

BARI – Un caseggiato abbandonato in via della Carboneria, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, ha preso fuoco questa mattina, intorno alle 13. Le fiamme hanno interessato non solo l’edificio su un unico livello ma anche le sterpaglie sul retro della struttura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che si sono portati sul posto con un paio di squadre e una chilolitrica da 25mila litri. I pompieri hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme che – per fortuna – non si sono propagate verso l’edificio attiguo dove opera un’autofficina con annessa vendita di auto. I dirigenti dei vigili del fuoco adesso dovranno capire – insieme agli uomini dell’ufficio tecnico comunale – come siano divampate le fiamme. Non si esclude che il caseggiato si trasformi in rifugio per qualche senza fissa dimora della zona.

