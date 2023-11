Cambia il tempo, cambia la moda

TARANTO – L’inverno sembra proprio non voler arrivare ufficialmente. Le temperature delle città pugliesi sono ancora troppo alte per pensare di indossare un maglione di lana o un caldo cappottino di piuma. E dunque il riscaldamento climatico ha impattato anche il mondo della moda, della produzione e della vendita di abiti della maglieria pesante in particolare.

