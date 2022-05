Calimera, rapina da 8mila euro all’Ufficio postale, arrestato presunto autore

Giovedì scorso, intorno all’ora di pranzo, entrò in azione nell’ufficio postale di Calimera mettendo a segno una rapina e portando via otto mila euro. I carabinieri della locale stazione in meno di 48 ore hanno assicurato alla giustizia il presunto rapinatore. Si tratta di un 35enne del posto, incensurato, finito in manette. L’uomo, armato di taglierino e con il volto coperto, entrò nell’ufficio e dopo aver preso in ostaggio una cliente e strattonato una dipendente, si fece consegnare l’incasso di 8.000 euro, dandosi alla fuga in auto subito dopo. I militari della Stazione grazie ad una prima descrizione del soggetto avuta dai testimoni e successivamente attraverso le immagini dei sistemi di video-sorveglianza, sono riusciti ad ottenere un primo identikit del presunto rapinatore, raccogliendo alcuni indizi anche grazie ad una perquisizione effettuata a stretto giro che ha permesso di rinvenire i possibili indumenti utilizzati per la rapina. Gli operanti hanno quindi iniziato a setacciare palmo a palmo le strade del Comune e le vie d’uscita limitrofe. Rintracciato il 35enne che è stato poi condotto presso la Casa circondariale di Lecce.