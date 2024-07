Caldo, salute lavoratori all’aperto: PD interroga sindaco Grottaglie

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Grottaglie, rappresentato da Francesco Donatelli e Ciro Petrarulo, ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale. L’interrogazione chiede se il Sindaco intenda emettere un’ordinanza per proteggere la salute dei lavoratori esposti al sole durante le ore più calde della giornata.

Il Contesto

A causa dei cambiamenti climatici globali, l’estate negli ultimi anni è caratterizzata da temperature elevate e alti tassi di umidità. In risposta a questa situazione, il Presidente della Regione Puglia ha emesso l’Ordinanza n. 274 del 18 giugno 2024, che vieta il lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12:30 alle 16:00 fino al 31 agosto 2024. Questo divieto si applica nei giorni in cui il sito Worklimate segnala un alto rischio per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.

Le richieste dei sindacati

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto alla Regione di estendere queste misure anche al settore edilizio e a tutti i lavori all’aperto. Inoltre, hanno sollecitato i sindaci a emettere ordinanze simili nei rispettivi comuni. Alcuni comuni, come Taranto e Martina Franca, hanno già adottato tali provvedimenti.

La situazione a Grottaglie

Nonostante le sollecitazioni, il Comune di Grottaglie non ha ancora emesso un’ordinanza simile. Per questo motivo, il consigliere Francesco Donatelli ha presentato un’interrogazione urgente per sapere se il Sindaco intenda adottare misure per salvaguardare la salute dei lavoratori esposti al sole durante l’estate.

La domanda

Il gruppo consiliare del PD chiede quindi al Sindaco se è intenzionato a emettere un’ordinanza per proteggere la salute dei lavoratori, in linea con quanto fatto da altri comuni e con le richieste dei sindacati. La risposta del Sindaco sarà cruciale per garantire condizioni di lavoro sicure durante la stagione estiva.

