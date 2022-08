LECCE – A tre giorni dalla prima gara di campionato contro l’Inter, che per l’occasione vedrà un via del mare tutto esaurito, continua l’intensa preparazione dei giallorossi ad Acaya. Mister Baroni sta lavorando per far arrivare i suoi al meglio della condizione e intervenendo su quagli aspetti ancora da migliorare evidenziati durante la gara contro il Cittadella, difesa, ma anche l’identità della squadra. Di certo il tecnico sa di non poter avere a disposizione Tuia e Dermaku, mentre dovrebbe essere il debutto del neo acquisto turco difensore centrale Cetin, In attacco dovrebbe invece recuperare Strefezza, c’è poi la certezza Di Francesco e uno tra Ceesay e Colombo.

Capitolo mercato, non si ferma il duo Corvino e Trinchera, soprattutto per cercare di rafforzare la difesa, piace molto Sam Beukema, classe 98’ centrale difensivo olandese dell’AZ Alkmaar, che ha alle spalle già esperienze importanti con le sue 113 presenza da protagonista-12 delle quali tra Conference League ed Europa League

Attenzione puntata anche su Alessio Zerbin del Napoli, classe 99, ala duttile, che tra l’altro vanta anche la presenza a giugno nella partita della nazionale contro l’Ungheria nella Nations League.