CERIGNOLA – Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, ora è ufficiale: l’avventura a Cerignola del giovane e promettente Salvatore Trezza proseguirà anche tra i professionisti. Il portiere classe 2002 è stato prelevato dai gialloblù a titolo definitivo dal Padova. Trezza era arrivato in Puglia a dicembre come primo colpo invernale del Cerignola: in prestito dai veneti, il ragazzo ha subito conquistato un posto da titolare. Soltanto un problema di salute lo ha tenuto fuori nella parte finale della stagione. Potrebbero essere ore decisive anche per Domenico Franco. Il centrocampista della Virtus Francavilla si sta avvicinando sempre più al Cerignola, ci sarebbe ottimismo per la chiusura. Ad un passo anche l’ingaggio di Marco José Bingo, seconda punta proveniente dal Legnano. Il classe 2001 ha totalizzato 16 reti e 4 assist in 68 apparizioni nella sua avventura lombarda. Per Camigliano discorso momentaneamente più complesso: il difensore dovrebbe prima liberarsi dalla Reggiana, spetta dunque a lui la scelta di approdare in Puglia o restare in Emilia. Ormai definitivamente conclusa l’esperienza ofantina del terzino destro Vitiello, passato alla Turris. Il nome caldo in attacco rimane quello di Alessandro Piu: l’attaccante della Pro Patria piace ormai da diverse settimane al ds Di Toro, la questione resta però legata al suo contratto con i lombardi. Voci di corridoio vedrebbero il sodalizio ofantino interessato inoltre al trequartista Nicolas Izzillo, in forza al Trento nell’ultima annata.