FRANCAVILLA F.NA – Virtus Francavilla-Lecce, match valevole come amichevole pre-campionato e in programma il 22 luglio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta e in chiaro sui canali di Antenna Sud. L’emittente del Gruppo Editoriale Distante, da sempre vicina al calcio pugliese, si è assicurata il primo “derby” stagionale.