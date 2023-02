Cade dall’impalcatura, salvo per miracolo

NOCI – Un operaio di 33 anni è rimasto ferito dopo una caduta accidentale da un impalcatura montata nel cantiere edile di un condominio in via Kennedy. L’uomo, franato sul piano sottostante del ponteggio che ne ha attutito la caduta, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti dopo esser stato messo in sicurezza dal personale del 118 della postazione di Noci e portato a terra con l’aiuto dei vigili del fuoco di Putignano. Sul posto, per gli accertamenti del caso, i Carabinieri della locale stazione, lo SPESAL e la polizia locale.

