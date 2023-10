Bus precipitato a Mestre: 1’ di silenzio prima di Venezia-Parma

La Lega B con il presidente Mauro Balata e le associate ha espresso “il proprio profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime, ai loro famigliari e alla città di Venezia, territorio che fa parte della famiglia della Lega B attraverso il club del presidente Duncan Niederauer a cui va il nostro simbolico abbraccio”. In accordo con la società lagunare, l’istituzione calcistica ha disposto un minuto di silenzio da osservare prima del match in programma al Penzo con il Parma il 7 ottobre prossimo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp