Brindisi, sterpaglie e alberi a fuoco lungo il litorale

BRINDISI – L’incendio ha interessato un’area di circa 10mila metri quadrati, lungo la litoranea di Brindisi. Ci sono volute diverse ore ai vigili del fuoco del comando provinciale per domare le fiamme che, nel pomeriggio di domenica, hanno interessato un’ampia zona della costa, a ridosso della strada provinciale 41, di fronte al Lido della Polizia. A fuoco sterpaglie e anche alberi di pino, per un danno ancora da quantificare. Indagini da parte delle forze dell’ordine per accertare l’esatta natura del rogo. A favorire il rapido propagarsi delle fiamme, di certo, ci si è messo anche il forte vento che, in queste ore, sta interessando la provincia.

