Auto a Gpl a fuoco: fiamme nel centro abitato

SAN MICHELE SALENTINO – Le fiamme hanno completamente avvolto l’auto, trasformatasi in una palla di fuoco. A spegnere le fiamme, con la mission di evitare l’esplosione della bombola Gpl che alimentava il mezzo, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, intervenuti in via Fiume a San Michele Salentino dopo la segnalazione dei residenti preoccupati. I fatti dopo le due di notte, tra domenica e lunedì. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Non si esclude la natura accidentale del rogo.

