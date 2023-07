Le telecamere di Antenna Sud sono entrate nello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi in attesa dei lavori per l’omologazione dell’impianto brindisino per il prossimo campionato di serie C. A fare il punto su questo importanti interventi il neo assessore ai lavori pubblici Gianluca Quarta.

