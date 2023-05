Brindisi: Sopralluogo al Fanuzzi per adeguamento alla Serie C

Nella mattinata di sabato 27 maggio, sopralluogo tecnico allo stadio “Fanuzzi” di Brindisi alla presenza dell’ingegner Vigiani, responsabile infrastrutture della Lega Pro, oltre ai rappresentanti della questura di Brindisi, dei Vigili del Fuoco e dell’amministrazione comunale. Presenti anche il presidente Daniele Arigliano e il dg Pierluigi Valentini.

L’incontro ha evidenziato come siano urgenti diversi interventi per adeguare il Fanuzzi ai parametri imposti dalla Lega Pro per la regolare disputa delle gare interne della prossima stagione di Serie C. A ore è prevista la convocazione di una commissione provinciale di pubblico spettacolo che avrà il compito di valutare eventuali criticità aggiuntive.

”Il club confida nell’attenzione della nuova amministrazione comunale, che sicuramente saprà trovare nei tempi tecnici richiesti le risorse necessarie per ottemperare alle richieste della Lega”, si legge in una nota del Brindisi.

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts

