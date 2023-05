Peralta trafigge il Crotone, il Foggia andrà in Calabria con due risultati su tre

FOGGIA – Peralta al 20’ dalla ripresa castiga il Crotone e permette al Foggia di aggiudicarsi la gara 1 dei quarti di finale playoff. Finisce 1-0 per i rossoneri che danno seguito al successo contro il Cerignola e tengono altissimo il morale.

Nel Foggia rinnovata la fiducia a Dalmasso, Schenetti torna titolare per Di Noia, Leo vince il ballottaggio con Rutjens. 4-2-3-1 per il Crotone con l’ex D’Ursi a sinistra nel terzetto di trequartisti.

Prima occasione Crotone al 6’: angolo da sinistra, colpo di testa di Cuomo che termina di poco alto.

Tentativo dalla distanza di Schenetti al minuto 13: Branduani controlla la sfera uscire. Brutte notizie per Rossi al 22’: Beretta non ce la fa, al suo posto Iacoponi.

Spinge dalle fasce il Crotone: al minuto 29 traversone da sinistra per D’Ursi che prova senza successo la deviazione. Minuto 36: Golemic vede Dalmasso fuori dai pali e prova a sorprenderlo, il portiere è attento e controlla in due tempi.

Il Foggia può sbloccarla sui calci piazzati e ci prova al 50’ quando Costa senza fortuna raccoglie una ribattuta della difesa dei calabresi.

Minuto 9 della ripresa, occasione clamorosa per il Foggia: Costa pesca Peralta in area, conclusione deviata che termina di pochissimo sulla traversa dopo una deviazione: sugli sviluppi dell’angolo Petermann calcia alto.

Il Foggia palleggia meglio e al 65’ la sblocca: Peralta raccoglie da Iacoponi, la controlla in maniera eccezionale saltando Cuomo e conclude alle spalle di Branduani facendo esplodere lo Zac. Al 75’ Iacoponi si mette in proprio e batte a rete concludendo di poco a lato. Un minuto dopo Mogos di testa sfiora il palo. Chance per Bjarkason al minuto 80: conclusione da posizione ravvicinata che Branduani para in due tempi. Gol annullato al Crotone al 91’: sugli sviluppi di un calcio di punizione Golemic la mette in porta ma l’assistente sbandiera il fuorigioco. Finisce così e in Calabria i rossoneri potranno giocare per due risultati su tre.

