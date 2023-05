Serie B: Super Lapadula, Cagliari in semifinale col Parma

Grazie a un super primo tempo, il Cagliari chiude il confronto con il Venezia (2-1) e si qualifica per la semifinale playoff di Serie B: doppio confronto con il Parma. La squadra di Ranieri parte in modo deciso, crea occasioni e segna con Lapadula al 14′. Quattro minuti più tardi, ancora Lapadula raddoppia. Nella ripresa il Venezia cerca di reagire e accorcia al 52’ con Pierini. La partita si riapre, squadra di Vanoli spinge rischiando di pareggiare con Pohjanpalo e Hristov, ma il risultato non cambia.

