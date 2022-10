BRINDISI – Formazione, lavoro e investimenti. Sono questi i temi al centro della seconda giornata del salone della nautica in corso a Brindisi. A parlare di formazione l’assessore regionale Sebastiano Leo in un incontro dal tema “Quando il mare bagna la scuola” con la presenza del gruppo Ferretti che ha annunciato investimenti in Puglia.

Transizione ecologica e deposito costiero di Brindisi invece al centro del convegno organizzato da Edison con la partecipazione di Confindustria