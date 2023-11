Brindisi: Salta l’accordo con De Paola, il club vira su altri nomi

Prosegue senza sosta la ricerca dell’allenatore in casa Brindisi. Da indiscrezioni raccolte dalla redazione di Antenna Sud pare sia saltata la trattativa con l’ex Lecco Luciano De Paola. Il tecnico, infatti, questa mattina ha preso tempo per ‘motivi di famiglia’ in quanto non sarebbe disposto ad allontanarsi troppo da casa e la famiglia pare non possa spostarsi. De Paola nella giornata di ieri era stato a Brindisi e sembrava ormai destinato a diventare il il nuovo allenatore dei biancazzurri.

