Brindisi: accordo con De Paola, restano da limare gli ultimi dettagli

Stretta finale in casa Brindisi per la scelta dell’allenatore. Nel pomeriggio il Presidente Daniele Arigliano ha raggiunto l’accordo con Luciano De Paola, ex tecnico del Lecco. Restano solo da limare alcuni dettagli. In caso di fumata bianca, De Paola, che ha già raggiunto Brindisi e in serata è stato a cena con l’intera dirigenza del club, domani dirigerá il primo allenamento dei biancazzurri.

