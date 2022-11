Condividi su...

BRINDISI – Nessuno strappo nella maggioranza. È questa la risposta del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi alle dichiarazioni della consigliera comunale del partito democratico Nadia Fanigliulo che hai nostri microfoni aveva confermato il suo parere positivo al deposito costiero Edison in netta contrapposizione alla scelta del primo cittadino di ricorrere al Tar contro il progetto. Lo stesso Rossi infatti ha ribadito la sua posizione su questo tema che resta di forte critica su questa realizzazione e che però inevitabilmente entra a pieno nel dibattito politico cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative con la tensione che resta alta in particolare sulla ricandidatura di Riccardo Rossi e le tentazioni di chi guarda alla costituente coalizione di centro e chi invece cerca intese con il movimento 5 stelle entrambe queste strade alternative che però non avrebbero il sindaco uscente al centro del progetto.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts