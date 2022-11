Condividi su...

BRINDISI – Una “Camminata e Corsa Rossa”, in programma Brindisi domenica 27 novembre organizzata dal maestro Carmine Iaia, patrocinata dal Comune di Brindisi e promossa in tandem con le associazioni sportive brindisine di “Uniti per lo sport”, un evento simbolo giunto alla seconda edizione per la lotta contro la violenza sulle donne, un progetto anche educativo grazie ad una serie di laboratori di sensibilizzazione indirizzati agli studenti delle scuole superiori brindisine che precederanno la manifestazione.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts