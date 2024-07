Brindisi, operazione antidroga nel cuore della movida: due arresti

Nella serata di sabato 20 luglio, la Polizia di Brindisi ha effettuato un’operazione antidroga nel cuore della movida cittadina, arrestando due uomini pregiudicati di 41 e 52 anni.

Gli agenti della Squadra Mobile, dislocati durante le ore di massimo afflusso nelle vie del centro, hanno fermato un’autovettura i cui occupanti, sin dalle prime fasi del controllo, hanno mostrato segni di agitazione.

Decidendo di approfondire il controllo, i poliziotti hanno condotto i due in questura per una perquisizione con l’ausilio delle unità cinofile. Nel cofano dell’auto sono stati trovati 35 involucri termosaldati contenenti cocaina per un totale di 10,9 grammi, un involucro di hashish da 3,24 grammi e 225 euro in contanti. La perquisizione estesa alle residenze degli arrestati ha portato al sequestro di ulteriori 3,2 grammi di hashish.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti in carcere, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal pubblico ministero di turno.

