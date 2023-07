Brindisi: L’ex Virtus Ingrosso finisce nel radar biancazzurro

Gabriele Ingrosso finisce nei radar del Brindisi. Il terzino classe 2000, ex Virtus Francavilla e Pordenone, piace infatti al club biancazzurro che lo avrebbe individuato come rinforzo per completare il pacchetto arretrato: nonostante la giovane età, il difensore vanta diverse presenze tra i professionisti e ha il gradimento della società e del tecnico Ciro Danucci.

Prosegue, poi, la campagna acquisti del Brindisi. Dopo le firme di Albertazzi, Cipolletta e Palazzo, il presidente Daniele Arigliano continua a lavorare insieme al ds Massimo Cerri per completare l’organico che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Sul fronte riconferme, dopo l’ufficialità di Gorzelewski e di Cancelli, si cerca l’accordo per il rinnovo di Valenti, Ceesay e Opoola.

