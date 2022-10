BRINDISI – Ho compiuto il mio dovere per il bene della chiesa. È questo il bilancio di Monsignor Domenico Caliandro che ha rassegnato le dimissioni per il raggiungimento del limite d’età. Il vescovo brindisino resterà in carica fino alla nomina del suo successore alla guida dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni per poi stabilizzarsi a San Michele Salentino restando a disposizione della comunità.

Infine l’augurio alla comunità brindisina ed al suo successore che potrebbe essere nominato comunque nei prossimi mesi.