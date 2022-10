BRINDISI – “Crescere e rilanciarsi con Invitalia:​ Fondo salvaguardia imprese e Fondo Cresci al Sud”, è l’importante tema affrontato a Brindisi da Invitalia, in collaborazione con Confindustria nazionale, per​ illustrare i due fondi gestiti da Invitalia. In particolare il “Fondo cresci al Sud” ha l’obiettivo di agevolare attraverso investimenti nel capitale di rischio​ la competitività delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno. Uno strumento fondamentale per affrontare questo periodo di crisi tra aumento dei costi e assenza di materiale.