Brindisi: il punto alla chiusura del mercato

IL MERCATO DEL BRINDISI

ACQUISTI: Albertazzi (p. Picerno), Palazzo (a. svincolato), Cipolletta (d. svincolato), Vona (d. Parma), Fall (a. svincolato), Golfo (c. svincolato), Marras (a. svincolato), De Angelis (c. Roma), Cavacchioli (c. Roma), Petrucci (c. svincolato), Bizzotto (d. Monopoli), Saio (p. Sampdoria), De Feo (c. svincolato), Bunino (a. Lecco), Mazia (a. Bologna), Nicolao (d. Gubbio), Lombardi (a. Ancona), Costa (c. Virtus Entella), Cappelletti (d. Vicenza), Albertini (c. Cesena), Bellucci (d. Spal), Moretti (a. Ancona).

COMFERMATI: Gorzelewski (d), Malaccari (c), Cancelli (c), Ceesay (a).

CESSIONI: Palazzo (a. risoluzione).

