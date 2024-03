Brindisi, furto al distributore armato di ascia: giovane arrestato

BRINDISI – È accusato di furto ai danni di un distributore automatico il giovane brindisino arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato. I fatti la scorsa notte quando il giovane, armato di un’ascia, ha forzato il contenitore di monete del distributore rubandone il contenuto per poi, all’arrivo dei poliziotti, fuggire a bordo di un’autovettura.

Furto al distributore, l’arresto

Il giovane è poi stato bloccato dopo pochi metri. Nel mezzo, i poliziotti hanno rinvenuto altri strumenti da scasso. Il ragazzo è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato, porto di oggetti atti allo scasso e ad offendere. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il denaro asportato è stato restituito al titolare della ditta gerente del distributore. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Come spiega una nota stampa, per un sereno svolgimento delle festività pasquali il Questore di Brindisi ha disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in genere e soprattutto quelli di natura predatoria.

