Taranto, momenti di tensione per un incendio sul Lungomare

TARANTO – Momenti di apprensione sul Lungomare di Taranto a causa di un incendio che si è sviluppato sulla sottostante passeggiata. Le fiamme alimentate dal vento si sono propagate in breve tempo, a fuoco un cumulo di rifiuti finiti tra i cespugli, i Vigili del fuoco di Taranto sono interventi con due mezzi e diversi uomini. L’incendio avvenuto all’altezza di Piazza Ebalia ha sollevato fumo denso che si è esteso fino al centro abitato, in breve tempo le fiamme sono state domate e l’emergenza è rientrata, non ci sono state conseguenze per le persone, intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

