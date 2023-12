“In campo contro il Sorrento servono giocatori motivati come ne a prescindere dal valore tecnico” è questa l’analisi di Giorgio Roselli, tecnico del Brindisi, in vista della gara in programma a Potenza contro il Sorrento in un importante scontro salvezza. “Il problema più grande ad oggi è che abbiamo tantissimi giocatori, spesso sovrapposti in alcuni ruoli e questo mi costringe a prendere decisioni con tre giocatori che domenica non verranno convocati” e aggiunge “la situazione è sicuramente complicata e la sfida sarà difficile per questo devo tenere conto di chi se la sente e chi no, non posso mettere in campo chi non ci crede, serve chi ci crede anche se meno bravo serve”. Poi mister Roselli è comunque fiducioso “contro il Crotone ho visto comunque dei segnali e devi dire che molti giocatori stanno reagendo nel modo giusto” e poi conclude sulla sfida contro il Sorrento “non dobbiamo lasciargli spazi a prescindere dell’atteggiamento, il momento è negativo anche negli episodi ma dobbiamo affrontarlo con fiducia cercando quell’episodio a favore che ci possa sbloccare “.

Davide Cucinelli

