FRANCAVILLA F.NA – Restano mille dubbi in casa Virtus Francavilla. Lo sguardo è rivolto, in maniera fissa, al derby di lunedì contro il Cerignola in una Nuovarredo Arena che si preannuncia ancora una volta gremita per provare a spingere Monteagudo e compagni verso il secondo successo di fila in una sfida tutta pugliese, dopo il 2-0 rifilato al Brindisi. Ma, come detto, restano ancora mille dubbi. E principalmente in zona-gol: l’assenza di Artistico, a causa del turno di squalifica, toglie sicuramente un protagonista al duello tra Virtus e Audace ma anche qualche certezza a Roberto Occhiuzzi. Soprattutto alla luce delle non perfette condizioni di Alessandro Polidori e Federico Macca, che rischiano di stravolgere l’intero tridente offensivo titolare nelle idee del tecnico francavillese. In ogni caso Zuppel e Vantaggiato scalpitano, anche se quest’ultimo potrebbe diventare una carta utile nella ripresa a ritmi calati. Di Marco, schierato nei tre d’attacco a Catania, potrebbe essere confermato in quella posizione; l’alternativa è l’avanzamento di Biondi, ruolo già ricoperto in passato quando militava tra le fila dei siciliani. A questo punto, a due giorni dalla supersfida, l’unico certo del posto sembra essere Giuseppe Giovinco, alla seconda partita consecutiva da titolare. Per il resto non sono previsti ulteriori cambiamenti, con Fornito-Risolo a centrocampo e il terzetto difensivo formato da Accardi, Monteagudo e De Marino, a cui spetterà il compito di disinnescare le bocche di fuoco del Cerignola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp